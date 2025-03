Il presidente Parodi dopo il vertice con il governo: "Il quadro non è mutato"

“Abbiamo preso atto con molta chiarezza della volontà del governo di andare avanti senza alcun tentennamento e senza alcuna modifica sul punto. Questo è un elemento per noi di chiarezza”. Lo ha detto il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, al termine del vertice con il governo a Palazzo Chigi sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere.

“Non è stata una trattativa, non volevamo che lo fosse. Non lo sarebbe stata mai, perché noi non abbiamo da offrire nulla se non la nostra lealtà ai principi nei quali crediamo“, ha proseguito Parodi. “In tutta sincerità, non mi aspettavo di più e non lo considero un fallimento. Lo considero un momento di chiarezza per la prosecuzione della nostra attività, per la nostra volontà di arrivare alla gente, di farci capire”, ha aggiunto il presidente dell’Anm.

“Ero assolutamente certo che nulla sarebbe arrivato, anche per una ragione di tempi. La riforma non può tornare indietro se il governo vuole approvarla in questa legislatura. Allora evidentemente non può neanche fare una piccola correzione perché sapete che, altrimenti, dovrebbe ripartire da capo alle camere e i tempi non ci sono. Proseguiremo sulla nostra strada con manifestazioni, dibattiti. Ci saranno incontri con la gente, sui social, ci sarà tutto quello che si può fare in una democrazia“, ha concluso Parodi.

