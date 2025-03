Martedì l’avvocato Natale Morrone, 53 anni, è stato accoltellato nel suo studio a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. “Ieri pomeriggio avevo un incontro programmato da tempo con uno dei miei assistiti, affinché ritirasse della documentazione relativa a una causa – racconta lo stesso Morrone dal letto dell’ospedale – Una volta pronta la documentazione, ha estratto un coltello, immagino da sub, e mi ha colpito con un fendente al torace sinistro. Poi è andato via”. Morrone denuncia una violenza sempre più dilagante nei confronti della sua categoria, e non solo: “La nostra categoria, come altre, sono soggette ormai da tempo a questo tipo di aggressioni sempre più violente. Anche molti miei colleghi le hanno subite. È il frutto di una società sempre più aggressiva“.

