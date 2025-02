I militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno soccorso e salvato una escursionista infortunatasi a una caviglia sulla pista Altomontana del Monte Vituddi (1878 metri), nel comune di Biancavilla, in provincia di Catania. Si tratta di una zona che circonda l’area medio montana dell’Etna.

L’escursionista infortunata alla caviglia

L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio di domenica 23 febbraio. L’escursionista aveva richiesto soccorso perché, a causa di un infortunio alla caviglia, non era più in grado di proseguire la marcia. Il personale specializzato del S.A.G.F., impegnato in servizio di addestramento e vigilanza delle aree eruttive, a bordo di due fuoristrada, si è portato nei pressi del rifugio San Giovanni Gualberto, dove ha proseguito con la motoslitta in dotazione. La donna è risultata particolarmente infreddolita, con principi di ipotermia, ma soprattutto lamentava un forte dolore alla caviglia destra per una sospetta frattura.

Dopo le prime cure del caso, la signora è stata posta sulla barella tipo sked e trasportata sino alla pista altomontana, e poi caricata sulla motoslitta del Corpo, per il successivo trasporto fino al cancello forestale “Filiciusa Milia”, dove ad attenderla vi era un’ambulanza del 118 per il successivo trasporto presso il nosocomio più vicino. All’attività ha collaborato personale del CNSAS presente nell’area delle operazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata