Atterrerà domani all'aeroporto internazionale di Capodichino

La Corte di Los Angeles ha ordinato il ritorno in Italia del piccolo Ethan Nichols, il neonato di Piano di Sorrento, sottratto alla madre Claudia Ciampa dal padre statunitense Eric Nichols il 30 agosto 2024. Poche ore fa il giudice americano ha disposto dopo tre mesi di processo il ritorno del piccolo Ethan a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli.

Il legale della madre: “Vittoria straordinaria”

Il piccolo Ethan atterrerà domani all’aeroporto internazionale di Capodichino, nel pomeriggio. “È stata una vittoria straordinaria di tutti noi – le parole dell’avvocato Gian Ettore Gassani che rappresenta la madre del bambino – soprattutto delle istituzioni italiane che si sono attivate per restituire questo bambino alla madre e al nostro paese. Tuttavia la vicenda di Eric è la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più radicato e preoccupante. In Italia ogni anno 250 bambini vengono sottratti ai genitori italiani. Quando le sottrazioni avvengono in ambito europeo è più facile riportare i nostri bambini in Italia, ma quando succede fuori dall’Europa diventa molto più complicato, perché non tutti i paesi collaborano e rispettano la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, anche se l’hanno ratificata. Mi auguro che quanto prima passi il disegno di legge che trasforma la sottrazione internazionale di minori in sequestro di persona, al fine di consentire alle autorità italiane di intervenire in maniera molto più drastica e veloce per recuperare questi bambini. Non esiste reato più atroce della sottrazione internazionale di un bambino ad un genitore, è una delle forme di violenza intrafamiliare più gravi. Ringrazio il ministro Antonio Tajani e tutti i funzionali della Farnesina, l’autorità centrale che ha lavorato benissimo e le autorità statunitensi che hanno dimostrato una velocità di azione straordinaria, sia per quanto riguarda l’FBI che per quanto riguarda il giudice statale e quello federale. Si chiude nel migliore dei modi un caso giudiziario di enorme complessità. Adesso non ci resta che abbracciare Claudia Ciampa e suo figlio Ethan che domani arriveranno a Capodichino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata