La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato oltre quindici tonnellate di rifiuti speciali, nascosti nel giardino di un’abitazione nel comune di Bacoli. I militari hanno fermato un veicolo “Apecar50”, senza assicurazione e revisione e guidato da un uomo sprovvisto di patente di guida, carico di scorie di ogni tipo ma privo di qualsiasi autorizzazione e di documentazione attestante la loro provenienza e destinazione. La successiva perquisizione nell’abitazione del responsabile ha permesso ai militari di scoprire una discarica abusiva di rifiuti di ogni genere, pericolosi e non, tra cui pezzi di amianto, trasformatori e condensatori di frigoriferi e climatizzatori, scarti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici fuori uso, batterie esauste, mattoni e cavi di rame. L’intero sito e il veicolo sono stati sottoposti a sequestro e il responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni ambientali e guida senza patente, in quanto recidivo.

