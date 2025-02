Presentato a Milano il nuovo tram, prodotto per ATM dalla Stadler Rail. “E’ un piacere essere qui insieme con ATM, in occasione dell’evento di presentazione alla stampa dei nuovi tram progettati appositamente per la città di Milano”, ha detto il presidente di Stadler Valencia Iñigo Parra produttrice del Tramlink per la società dei Traporti milanese. “Il nuovo tram è appositamente progettato per soddisfare le esigenze di mobilità urbana in modo efficiente e sostenibile. Il veicolo è composto da tre moduli aventi una lunghezza totale di 25 metri, le tre porte per lato permetto ai passeggeri di scendere e salire rapidamente, come hanno confermato gli studi del Politecnico di Milano” ha detto l’imprenditore spagnolo nel deposito in Via Messina con Arrigo Giana, Amministratore Delegato del Gruppo ATM.

