I carabinieri di Napoli hanno eseguito un maxi sequestro di droga, 81 chili e 740 grammi di cocaina divisa in 70 panetti e scoperti all’interno di un tir e di un’auto parcheggiati sulla circonvallazione esterna di Napoli, a San Pietro a Patierno. I militari si sono insospettiti per quei mezzi in sosta, mentre un uomo stava prelevando delle buste dal cassone del camion, passandole a un altro che le caricava nel cofano di un’utilitaria. Gli agenti hanno circondato e bloccato i due, scoprendo che stavano spostando la grossa partita di cocaina, dal valore di milioni di euro. In manette un napoletano di 33 anni e un 47enne di origini romene. Dovranno rispondere di spaccio di stupefacenti. Sono ora in carcere. La droga sequestrata avrebbe fruttato nel mercato della vendita al dettaglio circa 10 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata