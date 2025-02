I magistrati interessati alle carte secretate relative all'indagine sui dossieraggi della Equalize

Un ‘reset’ nell’inchiesta su Leonardo Apache La Russa per violenza sessuale per verificare i tempi e acquisire al fascicolo i verbali secretati di Samuele Nunzio Calamucci nell’indagine sui dossieraggi della Equalize. Quelli in cui l’hacker riferisce di aver sentito Enrico Pazzali al telefono con (oppure parlare di) tale ‘Ignazio’ il 19 maggio 2023 negli uffici della Fondazione Fiera, poche ore dopo la notte incriminata e prima delle ricerche, chieste dal presidente di Fondazione Fiera ora autosospeso, sui membri della famiglia La Russa.

La Russa jr indagato con un amico dj

È questa la linea della Procura di Milano dopo le rivelazioni giornalistiche de Il Fatto Quotidiano di giovedì. Verranno acquisiti i verbali di Calamucci, in ipotesi anche quello dell’ex super poliziotto co-indagato Carmine Gallo che avrebbe fornito la stessa versione davanti al pm Francesco De Tommasi. Poi la sostituta Rosaria Stagnaro e l’aggiunta Letizia Mannella – titolari del fascicolo che vede il figlio del Presidente del Senato indagato assieme a un amico dj – con il Procuratore Marcello Viola decideranno se eventualmente sentire i due più importanti esponenti della banda di via Pattari 6 come testimoni.

Ipotesi proroga per la chiusura indagini

Nei tabulati telefonici acquisiti non c’è traccia del contatto La Russa-Pazzali e dalle informative dei carabinieri non risultano attive a quella data intercettazioni sul cellulare del manager (mentre erano attive le cimici negli uffici di Equalize e i captatori informatici su alcuni dispositivi), ma potrebbero essere necessarie verifiche su utenze diverse, a esempio della Fondazione Fiera.

Circostanze che rischiano di allungare i tempi dell’inchiesta sulla serata del 18-19 maggio 2023 nella casa milanese della seconda carica dello Stato, nata dalla denuncia di una 22enne che aveva trascorso la notte con La Russa jr dopo la festa nell’Apophis Club di Milano, e aperta da circa un anno e mezzo. Inchiesta che si sarebbe conclusa nei prossimi giorni per scadenza dei termini con una richiesta di archiviazione o un avviso di conclusione indagini preliminari prima della richiesta di rinvio a giudizio. La Procura deve ancora valutare se chiedere una proroga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata