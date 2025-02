“Sono arrivati questa notte all’ospedale Regina Margherita i primi due bambini dalla striscia di Gaza. I bambini si trovano in condizioni generali discrete, hanno due malattie di pertinenza oncologica e quando sono giunti in ospedale erano molto stanchi per questo li abbiamo fatti riposare”. Questo è quello che ha spiegato Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita che li ha accolti nella notte. La dottoressa aggiunge che i bambini “hanno cinque e nove anni e sono accompagnati dalle mamme e dalle sorelle.

Le loro cure interrotte dai bombardamenti a Gaza

Il primo bambino è affetto da un tumore cerebrale ed è stato già operato a Gaza lo scorso dicembre, in attesa di iniziare la radioterapia; il secondo è affetto da una grave malattia ematologica che necessita di trapianto di cellule staminali emopoietiche”. Entrambi i piccoli sono stati accolti nel reparto ‘Isola di Margherita’ dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino per essere curati dopo che il loro trattamento e’ stato interrotto a seguito dei bombardamenti all’interno della striscia di Gaza.

A Torino grazie a Food for Gaza e Regione Piemonte

Ora saranno affidati alla cura dei sanitari, aiutati da una mediatrice culturale, che spiega come “le mamme arrivate qui hanno spalle hanno situazioni molto drammatiche”. La mediatrice aggiunge che queste famiglie “sono passate dalle tende al salire su un aereo per la prima volta nella vita, quindi trovare al loro arrivo qualcuno che parla la medesima lingua e che gli spiega il percorso a cui saranno sottoposti i loro figli, le ha confortate e tranquillizzate”. I bambini sono arrivati a Torino grazie all’operazione ‘Food for Gaza‘ e la Regione Piemonte ha dato la disponibilità ad accogliere complessivamente 11 piccoli pazienti, come conferma il governatore della regione, Alberto Cirio.

