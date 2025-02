Evacuate da una scuola di danza 12 persone, tra cui 9 minori

Forte pioggia sull’Isola d’Elba, con strade allagate a Portoferraio, vigili del fuoco impegnati nei soccorsi: a causa dell’innalzamento dell’acqua, effettuate tre operazioni di salvataggio per evacuare dei residenti bloccati nella propria abitazioni; soccorse 28 persone in difficoltà nei veicoli in panne lungo la strada principale di Portoferraio; evacuate da una scuola di danza 12 persone, tra cui 9 minori, e un’altra decina da una pizzeria. Via mare giunte in rinforzo altre squadre di sommozzatori e soccorritori acquatici.



Numerose auto a Portoferraio sono rimaste bloccate a causa del nubifragio che si è abbattuto sull’Isola d’Elba. Il Comune, in un post sui social, parla di “situazione estremamente critica” invitando i cittadini a “non usare le auto”. “Non venite a Portoferraio e non provate a uscire, le vie di accesso sono bloccate – scrive il Comune – Mettersi al riparo nelle zone sicure e attendere”. Per le sole emergenze, informa l’Amministrazione comunale, è possibile contattate il numero “348.8083303 oppure il 112”.

Isola d’Elba, scuole chiuse venerdì 14 febbraio a Portoferraio

Il Comune ha inoltre comunicato la chiusura delle scuole per la giornata di venerdì 14 febbraio proprio a causa del maltempo.

La situazione in Toscana

Ondata di maltempo in tutta la Toscana, che ha colpito in particolare la zona di Orbetello (Grosseto) e dell’Isola d’Elba (Livorno). A Orbetello, segnala la protezione civile locale, la scorsa notte, “nella zona nord del comune sono caduti, tra le 21 e le 4 del mattino, oltre 109 millimetri di pioggia”. Il mare in burrasca ha rovesciato due barche al porto di Talamone: sono intervenuti i vigili del fuoco. “Abbiamo fatto sopralluoghi nella zona di Fonteblanda dove risultava un aumento eccessivo del livello del Fosso del Padule – racconta il consigliere comunale Roberto Berardi sui social – e abbiamo immediatamente avvertito il personale della Bonifica (che ringrazio) intervenuto subito in zona Idrovora”. In azione anche il “servizio piena torrente Osa” che ha superato le due soglie di allarme. A causa dell’avviso di criticità arancione, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per ragioni di sicurezza

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata