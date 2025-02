(LaPresse) Durante un controllo igienico sanitario eseguito in uno studio di tatuaggi e piercing, i militari del Nas di Napoli hanno arrestato un 45enne per detenzione illegale di armi, munizioni e sostanze stupefacenti. L’intervento, inizialmente finalizzato alla sola verifica del rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sanitaria, ha preso una piega diversa quando i Carabinieri hanno notato che il titolare appariva visibilmente agitato e nervoso. Nella successiva perquisizione dello studio sono stati trovati 8 panetti di cocaina del peso complessivo di un chilo e 300 grammi, e 11 involucri termosaldati di cocaina, del peso di 15 grammi, una pistola di grosso calibro con matricola abrasa, munizioni di differente calibro, bilance di precisione, materiale idoneo al confezionamento della droga e alcune migliaia di euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata