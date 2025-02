Pierina Paganelli e Louis Dassilva (screenshot da Rai3)

L'ultima novità sul delitto della 78enne a Rimini: si lavora anche sulle variazioni di intensità della carnagione in base alla luce

Ha preso il via, intorno alle 15.30, l’esperimento giudiziario della camminata presso la farmacia di via Ciclamino a Rimini alla quale prendono parte sia Louis Dassilva, in carcere con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, 78 anni, alle 22.12 del 3 ottobre del 2023, sia Emanuele Neri, il condomino che si sarebbe riconosciuto nei video delle telecamere di sorveglianza della zona.

Si lavorerà anche sulle variazioni di intensità della carnagione in base alla luce

Con l’esperimento giuridico si procederà alla valutazione “statica e dinamica a varie velocità” della camminata, in base all’altezza e alle variazioni di intensità della carnagione. In serata è previsto che si lavorerà sulle variazioni di intensità della carnagione in base ai mutamenti della luce. Dassilva, presente sulla scena dell’esperimento, deve indossare la maglietta con il logo ‘Eco service’, occhiali da vista o da sole e copricapo di colore chiaro. Neri, invece, dovrà indossare la maglia con il loro ‘Edil-Infissi’, occhiali da vista e marsupio che utilizzava in quel momento.

