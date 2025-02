Un centinaio di persone ha partecipato a un presidio di protesta davanti a Palazzo Marino contro l’approvazione della norma cosiddetta ‘Salva Milano‘, approvata lo scorso novembre alla Camera dei Deputati e ora in fase di discussione in Commissione Ambiente al Senato, pensata per sterilizzare le inchieste della Procura di Milano per abusi edilizi e sanare la situazione dei circa 20 cantieri o progetti immobiliari finiti sotto la lente degli inquirenti. “Stop al malaffare“, “La Salva Milano si mangerà Milano”, “Non votarla“, “No ai bulli del mattone”, “Salva Milano vergogna”, si legge su alcuni manifesti.

