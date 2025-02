Scontro verbale tra il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il tiktoker Antony Sansone, coinvolto nella vicenda che ha causato diversi disagi alla stazione sciistica di Roccaraso. “La mondezza siete voi, non noi. Napoli è una città stupenda e se ve ne andate è meglio“. “Io amo la terra e le persone per bene, non chi riempie di mondezza questo territorio“, ha detto Borrelli al tiktoker napoletano, a poca distanza dalle piste da sci. “Mi dovete delle scuse, mi ha chiamato incivile. Io ho difeso le persone civili, non si può fare di tutta l’erba un fascio”, ha replicato Sansone difendendo le persone che avevano invaso Roccaraso lo scorso weekend. Ben 220 autobus hanno trasportato circa 10mila persone che hanno preso d’assalto l’impianto e lasciato molta immondizia a fine giornata.

