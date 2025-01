6.400 chilometri: tanto sarebbe lunga la fila di pizze consumate nel 2024, stando ai dati di uno dei tanti report presentati alla vigilia del World Pizza Day, il giorno che celebra il piatto più amato e conosciuto al mondo, simbolo della cultura e cucina italiana. Il 17 gennaio si festeggia Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e santo del fuoco, anche di quello dei forni. Per questo è diventato il protettore di pizzaioli e fornai oltre che dei pompieri. Come il varesino Leo Coppola, undici volte campione del mondo a Parma, che ha seguito l’evoluzione della pizza in quarant’anni di carriera e che in questi giorni sta presentando la pizza per diabetici. Una novità molto attesa (e gradita!) da chi ha problemi con questa malattia.

