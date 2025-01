Agata, Flavio e Violante sono venuti alla luce a mezzanotte alla casa di cura Santa Famiglia

Tre bimbi nati allo scoccare della mezzanotte nella casa di cura Santa Famiglia di Roma. Agata, Flavio e Violante sono i primi nati del 2025, preceduti di appena cinque minuti da Ginevra, peso 2,7 kg, nata da mamma Daniela e papà Morris.

Agata, 4,5 kg di peso, è nata a mezzanotte in punto da Giorgia Cannone e Massimiliano Magnetta, di Grottaferrata, coppia che già nel maggio 2022 aveva visto la nascita in Santa Famiglia di Olivia, prima bimba ad essere registrata con il doppio cognome Magnetta Cannone per dare futuro al cognome della mamma che altrimenti non avrebbe avuto discendenza.

A mezzanotte e un secondo, in un’altra sala parto, è nato Flavio, 2,3 kg, nato con parto cesareo, figlio di Manuela Gasparetto e Gianluca Giulivo che vivono a Latina, e hanno scelto la Santa Famiglia per la nascita del loro primogenito. Nello stesso istante è nata Violante, 3,3 kg, da mamma Ramona e papà Alessandro, di Poggio Moiano (Rieti).

I piccoli e le loro mamme stanno bene, e con i papà hanno festeggiato l’inizio del 2025 insieme all’equipe medica coordinata dal ginecologo Paolo Franceschini, insieme ai colleghi Laura Maggiosavasta e Lorenzo Spiniello, all’anestesista Silvano La Croce, alla responsabile ostetrica Manuela De Fabiis e alle ostetriche Veronica Moreno, Alessia Ponselé e Yvonne Soddu, e alla neonatologa Francesca Boeris.

“Ogni anno registriamo il decremento delle nascite nel nostro Paese – commenta Donatella Possemato, titolare di Casa di Cura Santa Famiglia – questa notte carica di promesse e di energia, che scaturisce dalla magia di una nuova vita che nasce, rappresenta il Giubileo delle nascite nella speranza di un’inversione di tendenza dei nuovi nati nel nuovo anno. Ringrazio l’equipe medica ed i miei auguri ai piccoli Agata, Ginevra, Violante e Flavio, ed alle loro famiglie”

