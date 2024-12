(LaPresse) Sgomberato alla vigilia di Capodanno da Polizia e Carabinieri Forte Portuense a Roma. La struttura ottocentesca in stato di abbandono era stata da alcuni giorni occupata da un collettivo studentesco. Tra gli obiettivi delle Forze dell’ordine anche quello di impedire l’organizzazione del rave di Capodanno previsto per la sera del 31 nella struttura. L’operazione di polizia iniziata in mattinata ha portato alcune decine di manifestanti dei centri sociali a radunarsi fuori dalla struttura per protestare contro lo sgombero. Non sono mancati gli scontri tra Forze dell’ordine e manifestanti: alcuni sono stati colpiti dai manganelli e hanno riportato lievi ferite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata