Il 38enne fermato lo scorso 16 dicembre all'aeroporto

L’avvocato Alfredo De Francesco, difensore di Mohammad Abedini Najafabadi, il 38enne iraniano arrestato lo scorso 16 dicembre all’aeroporto di Malpensa in esecuzione di un mandato emesso dalla giustizia americana, presenterà in giornata un’istanza per richiedere gli arresti domiciliari. Abedini è attualmente detenuto nel carcere di Opera a Milano e su di lui pende la richiesta di estradizione presentata sabato dagli Stati Uniti con l’accusa di aver violato l’International Emergency Economic Power Act fornendo supporto materiale al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, tramite la fornitura di componenti elettroniche per la costruzione di droni. Il 38enne iraniano è stato arrestato a fini estradizionali dalla Polizia lo scorso 16 dicembre al suo arrivo a Milano Malpensa a bordo di un aereo della Turkish Airlines.

