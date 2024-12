Bergoglio ha attraversato la soglia sulle proprie gambe

Papa Francesco ha aperto la Porta Santa nel carcere di Rebibbia, a Roma, per l’inizio del Giubileo 2025. Bergoglio, a differenza di quanto accaduto all’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, ha attraversato la soglia sulle proprie gambe per poi raggiungere l’altare per la Santa Messa sulla sedia a rotelle.

Giubileo 2025, Papa: “Porta Santa in carcere perché speranza non delude mai”

“La Prima Porta Santa l’ho aperta in San Pietro, ma ho voluto la seconda Porta Santa in un carcere. Ho voluto che tutti noi avessimo la possibilità di spalancare le porte del cuore per capire che la speranza non delude, non delude mai”, ha detto il Pontefice.

Papa a detenuti: “Seconda Porta Santa è vostra”

Dopo quella di San Pietro “la seconda Porta è vostra, è un bel gesto quello di aprire le porte che significa cuori aperti. Questo fa la fratellanza. I cuori chiusi non aiutano a vivere. La grazia di un Giubileo è spalancare, aprire. Soprattutto i cuori alla speranza”, ha aggiunto Bergoglio, parlando a braccio durante l’omelia.

La Porta è aperta, è spalancata! Venite! Lasciamoci riconciliare con Dio, e allora saremo riconciliati con noi stessi e potremo riconciliarci tra di noi, anche con i nostri nemici. #Natale #Giubileo2025 pic.twitter.com/168Zt2PtTE — Papa Francesco (@Pontifex_it) December 25, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata