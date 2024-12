I dati dell'anno: cresce la presenza femminile (29%), meno visitatori con eventi di sport e musica e durante le festività

Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento per adulti, ha rilasciato oggi il report annuale 2024 Year in Review che presenta dati, statistiche di utilizzo e tendenze che hanno caratterizzato le ricerche dell’anno che sta per concludersi. L’Italia si conferma all’8° posto per traffico su Pornhub, una classifica guidata dagli Stati Uniti davanti alla Francia e alle Filippine. Gli italiani si distinguono anche per la durata media delle visite, 10 minuti e 23 secondi a sessione, superando la media globale di fruizione di 9 minuti e 40 secondi.

Cresce la presenza femminile sul sito: le visitatrici italiane ora rappresentano il 29% del traffico, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2023. Questo significa che, in Italia, più di 1 visitatore su 4 è donna, seguendo il trend globale di aumento delle visite femminili: attualmente, infatti, le donne costituiscono il 38% degli utenti a livello mondiale.

Tra i momenti che hanno influenzato maggiormente il traffico figurano eventi come le Atp Finals di tennis vinte dall’azzurro Jannik Sinner, l’Eurovision Song Contest e il Festival di Sanremo – dimostrando come cultura pop e sport abbiano un forte impatto sulla fruizione di pornografia – sia le festività nazionali.

A Ferragosto, ad esempio, Pornhub ha registrato un calo del –32,4% degli accessi, mentre a Capodanno, il traffico ha subito un calo record del –58%, piazzandosi al primo posto a livello globale per perdita di accessi il 31 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata