Si è conclusa oggi l’operazione antievasione delle Fiamme Gialle Aeronavali di Civitavecchia “Fake Flag” per il contrasto al fenomeno delle bandiere estere a bordo delle imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini italiani. Da una recente analisi è emerso che nell’ultimo triennio le imbarcazioni da diporto che hanno dismesso la bandiera italiana a favore di quella di un paese estero sono aumentate del 256% rispetto al triennio precedente, comportando una perdita del gettito iva per l’Italia stimata in circa 200 milioni di euro. L’operazione ha portato alla scoperta di 33 imbarcazioni da diporto totalmente sconosciute al fisco, per un valore di circa 2 milioni di euro, di proprietà di alcuni cittadini italiani che avevano omesso la dichiarazione del possesso dell’imbarcazione con bandiera estera. Agli armatori sono state così elevate sanzioni amministrative per circa 530 mila euro.

