Si sono celebrati questa mattina i funerali di Iole Mancini, partigiana e ultima testimone di via Tasso. Le esequie si sono svolte presso la Basilica di San Lorenzo fuori le mura, tante le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla “compagna Iole”, tra i tanti anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, l’assessore alla Cultura del Comune di Roma Massimiliano Smeriglio. “Iole ha fatto la staffetta per tutta la vita – ricorda Giovanni Pagliarulo, presidente dell’Anpi – prima durante la resistenza e poi come messaggera dei valori della resistenza.

