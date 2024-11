Il giovane venne picchiato la sera del 16 ottobre scorso

I carabinieri della compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal Gip Tribunale di Torre Annunziata, hanno proceduto all’arresto di 6 giovani originari della penisola sorrentina di età compresa tra i 18 e i 20 anni, tutti gravemente indiziati del reato di lesioni personali gravi, con l’aggravante di aver agito in più persone riunite e in un numero superiore a cinque. I fatti risalgono alla sera del 16 ottobre 2024, quando, per le strade del centro di Sorrento, un 18enne subì un violento pestaggio a opera di un gruppo di coetanei, riportando gravissimi traumi al volto. L’aggressione era stata denunciata la mattina dopo dai genitori del 18enne. Il pestaggio, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato originato da futili motivi legati a questioni di gelosia, da parte di uno degli aggressori, nei confronti di un amico della vittima. Il 18enne che aveva provato a difendere l’amico – ‘colpevole’ di aver accompagnato a casa l’ex fidanzata dell’aggressore – era stato accerchiato, picchiato e fatto cadere a terra, mentre gli aggressori avrebbero continuato a infierire su di lui, colpendolo con calci e pugni al corpo, alla testa e al volto, fino a fargli perdere conoscenza. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

