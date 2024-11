(LaPresse) I Carabinieri della Stazione di Domodossola hanno denunciato un 20enne di nazionalità straniera e residente a Ossola per il furto di una borsetta commesso sul treno che percorreva la tratta tra Milano e Domodossola. Nelle immagini riprese dalle videocamere del treno si vede il 20enne salire in compagnia del suo rottweiler. Passando di fianco a una ragazza che dormiva, il giovane le ruba la borsa, contenente vari documenti e 80 euro. Proprio analizzando le immagini i militari sono riusciti a identificare immediatamente il ladro, sia perché già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, ma anche perché riconosciuto proprio per la presenza del cane, che i carabinieri conoscono essere di proprietà dell’uomo anche per i contenuti condivisi sui suoi profili social. Per il 20enne, tradito dal complice a quattro zampe, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di furto aggravato.

