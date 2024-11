E' accaduto in via Signorelli a Milano nella serata di giovedì

Lo chef Simone Rugiati, noto per le sue partecipazioni a programmi tv come ‘La prova del cuoco’ e ‘Cuochi e fiamme’, è stato denunciato per ‘porto d’armi o oggetti atti ad offendere’ in seguito a una lite con dei vicini avvenuta giovedì sera in via Signorelli, a Milano, dove si trova il suo ristorante Food Loft. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il cuoco toscano di 43 anni sarebbe uscito in strada con un coltello da cucina urlando contro gli inquilini del palazzo affacciati al balcone che, allarmati, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali gli inquilini del palazzo avrebbero mostrato un video in cui Rugiati impugnava il coltello minacciandoli. A innescare il diverbio sarebbe stato il disturbo arrecato agli abitanti dai provenienti dal locale dello chef, nel quartiere di Chinatown.

