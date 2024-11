Scoperto a Grosseto un giro di prostituzione pari a un milione di euro in un anno secondo la stima degli inquirenti. L’operazione da parte dei carabinieri del Nas ha portato all’arresto di cinque persone, che lavoravano in tre finti centri estetici, che in realtà erano case di appuntamento dove i clienti sarebbero stati indirizzati grazie ad annunci sul web che proponevano prestazioni di donne dai tratti orientali. Tra le persone arrestate ci sono quattro donne cinesi che gestivano le ragazze, più un uomo, di nazionalità cinese, che, secondo quanto emerge dalle indagini, avrebbe sovrinteso a tutta l’attività di sfruttamento di giovani straniere. In totale gli indagati sono 13 e fra questi ci sarebbe un grossetano che si sarebbe occupato degli aspetti logistici dell’attività illecita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata