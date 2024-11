L'assetto passerà a 115 velivoli

“Il Dpp 2024 prefigura l’acquisizione di 25 velivoli” F-35 “portando il totale degli assetti italiani a 115 unità, rafforzando il ruolo dell’Italia nel contesto della sicurezza europea e mantenendo il Polo di Cameri allineato con quelli statunitensi”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua relazione in commissione Esteri alla Camera. “Si tratta dell’avvio di una nuova fase, la numero 3, che prevede l’acquisizione di 15 velivoli a decollo e atterraggio convenzionale (versione Alfa) e di 10 velivoli, a decollo breve ed atterraggio verticale (versione Bravo)”, ha spiegato Crosetto. “L’ipotesi di pianificazione – ha specificato il ministro – prevede l’arrivo dei primi velivoli nel 2027 e degli ultimi nel 2032.

L’incremento prospettato rientra all’interno dei numeri autorizzati con il Decreto Interministeriale n. 9 del 2009. Sarà però necessario avviare l’iter per un nuovo decreto per aggiornare il volume finanziario del programma, estenderne la durata e coprire gli oneri di supporto logistico”. A questo, “si aggiunge anche l’attivazione di un ulteriore piattaforma operativa imbarcata, identificata in Nave Trieste, il cui Decreto è già stato approvato da entrambe le Commissioni”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata