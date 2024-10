Il movente del delitto va ricercato in una lite violenta che era scoppiata poco prima con un coetaneo della vittima

Un ragazzo di 25 anni, Marcello De Angelis, è stato ucciso domenica notte, in via Tineo, nel quartiere de la Rustica a Roma. L’assassino, un uomo di 45 anni, Manolo Colecchia, è stato arrestato dagli agenti del reparto volanti della questura di Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il movente del delitto va ricercato in una lite violenta che era scoppiata poco prima con un coetaneo della vittima. Il padre dell’aggressore, insieme con lo zio, si sono presentati sotto casa e durante il chiarimento lo ha accoltellato a morte.

Secondo chi indaga il movente dell’omicidio avvenuto in via Tineo, nel quartiere de la Rustica, periferia est della Capitale, sarebbe da ricondurre ad una lite, scoppiata poco prima tra due ragazzini di 15 anni, uno nipote della vittima e l’altro figlio dell’arrestato. Ci sarebbe quindi stato un tentativo di chiarire il litigio ma invece i coinvolti hanno iniziato a litigare tra loro fino a quando è spuntato il coltello con cui, Manolo Colecchia di 45 anni ha accoltellato, il 25enne Marcello De Angelis, che moriva poco dopo il trasporto al policlinico Casilino di Roma.

