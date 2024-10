Immagine d'archivio

Allerta arancione in Toscana, Marche, Emilia-Romagna e Veneto

Bomba d’acqua nelle prime ore del mattino di giovedì 3 ottobre a Milano: dalle 6 alle 7 circa, secondo quanto comunica l’assessore comunale alla Sicurezza e Protezione civile, Marco Granelli, sono caduti 40 mm di pioggia in un’ora. Si sono verificati allagamenti nel quartiere Ponte Lambro, in particolare in via Vittorini. L’assessore spiega che “purtroppo non era stata emessa allerta di Regione Lombardia”. Sul luogo degli allagamenti la polizia locale e MM, la società che gestisce le infrastrutture urbane. “Anche se il Lambro ora dovrebbe scendere e le piogge sono diminuite e quindi anche la fognatura dovrebbe riprendere ad assorbire”, aggiunge Granelli.

Allerta arancione in quattro regioni

Il nubifragio è arrivato all’inizio di una giornata in cui è previsto forte maltempo in molte regioni del nord-centro Italia: la Protezione civile ha emanato allerta arancione in Toscana, Marche, Emilia-Romagna e Veneto.

