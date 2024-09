L'uomo, senza fissa dimora, è stato ucciso in piazza XX settembre

Un uomo di 26 anni senza fissa dimora è stato ucciso nella notte a Bologna, in piazza XX settembre. Dalle prime informazioni è stato accoltellato. A chiamare i soccorsi è stato un amico della vittima. Il 26enne è stato portato all’ospedale Maggiore, dove è morto per le ferite riportate. I carabinieri sono alla ricerca dell’aggressore e dell’arma e sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Al momento non si conosce ancora il movente.

