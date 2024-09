Alessandro Arditi, socio fondatore dell’associazione, racconta il rapporto di fiducia con la cittadinanza

Il caro libri rappresenta un grande ostacolo per le famiglie che, a settembre, si trovano ad affrontare una spesa sempre più consistente per permettere ai figli di frequentare la scuola obbligatoria. Mentre l’esborso arriva a superare – a seconda del numero di figli e delle classi frequentate – anche i 500€ a nucleo familiare, a Roma esiste un presidio che da anni ormai offre una soluzione al rincaro scolastico. Si tratta dell’Associazione Librai del Lungotevere Oberdan, un gruppo di ambulanti riconosciuto dalla stessa amministrazione capitolina che gestisce il mercato dei libri usati, sia vendendo che acquistando materiale. “È molto bello sentire l’affetto che la città ha verso di noi, che siamo un’istituzione che i romani e tutta la provincia sentono come una cosa loro”, racconta Alessandro Arditi, socio fondatore dell’associazione, che sottolinea proprio il rapporto emotivo e di fiducia che da anni ormai si è instaurato tra i librai e la cittadinanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata