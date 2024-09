Il 41enne è morto in seguito ad un arresto cardiaco questa notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli

È morto in ospedale uno dei tre feriti nell’ambito dell’esplosione avvenuta sabato scorso in un’abitazione a Forcella, nel centro storico di Napoli. L’esplosione ha causato il crollo di un solaio e il ferimento di tre persone estratte dalle macerie.

Il 41enne è morto in seguito ad un arresto cardiaco questa notte nel reparto di rianimazione del Dea (Dipartimento per l’emergenza e accettazione) del Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Giunto in ospedale con traumi da schiacciamento toracico ed ustioni sul 30% del corpo, l’uomo è sembrato da subito molto grave.

Restano in Terapia intensiva Grandi Ustionati (Tigu) intubati e sedati altri due connazionali del Bangladesh, un 60enne e un 43enne, rispettivamente con ustioni sul 65 e l’85%. Anche per loro le condizioni sono estremamente gravi.

