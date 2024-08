Il conducente non si è fermato a prestare soccorso

Domenica mattina alle 4 e 10 un ciclista è stato investito a Milano in piazzale Abbiategrasso, all’intersezione con Via dei Missaglia, da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e che visionerà le telecamere per rintracciare la persona alla guida dell’auto privata.

