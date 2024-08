L’uomo avrebbe agito per futili motivi

Spari nella notte a Locana, in provincia di Torino. Intorno alle 22 di ieri sera, un 45enne residente in località Boschietto ha chiamato il 112 in quanto in erano stati esplosi quattro colpi d’arma da fuoco contro la sua abitazione. I Carabinieri della locale stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ivrea hanno subito rivolto i sospetti verso un quarantaseienne della zona, noto alle forze di polizia, fra l’altro sottoposto alla prescrizione dell’obbligo di permanenza in abitazione nell’orario notturno. L’uomo parrebbe aver agito per futili motivi riconducibili al deterioramento dei rapporti personali fra i due. I militari si sono così recati presso il suo domicilio per arrestarlo. In casa dell’uomo i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato un piccolo arsenale: due pistole irregolarmente detenute, munizioni compatibili con i bossoli repertati nei pressi dell’abitazione della vittima, un fucile ad avancarica, anch’esso di provenienza illecita e persino una bomba di mortaio, scovata dall’unità cinofila di Volpiano, successivamente messa in sicurezza e rimossa dagli Artificieri Antisabotaggio. L’uomo, accusato di porto abusivo di armi e munizionamento nonché di aver esploso i colpi contro l’abitazione del conoscente, è stato arrestato e accompagnato presso il Carcere di Ivrea, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

