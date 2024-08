Coinvolte 5 persone a Rasura in provincia di Sondrio

Un’esplosione si è verificata in un rifugio in Valtellina a Rasura, in provincia di Sondrio. Coinvolte 5 persone. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre ai soccorsi di Areu.

