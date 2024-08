Dopo essere saliti sull'aereo sono stati fatti sbarcare

(LaPresse) Disagi allo scalo di Malpensa alla vigilia di Ferragosto per il volo diretto a Palma de Mallorca delle 22.40. I passeggeri, oltre 170, sono stati fatti salire sull’aereo. Dopo due ore, intorno all’una di notte, la comunicazione che non sarebbero partiti. Sono stati fatti sbarcare e hanno aspettato circa 3 ore in aeroporto prima di essere portati negli hotel.

