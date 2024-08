La tragedia è avvenuta in località Motta Baluffi, la vittima è un 76enne

Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso durante la retromarcia di un trattore, condotto dal figlio. La tragedia, su cui indagano i carabinieri della compagnia di Casalmaggiore, è avvenuta in via Guglielmo Marconi in località Motta Baluffi, in provincia di Cremona. L’uomo deceduto, secondo quanto si apprende, sarebbe un agricoltore.

