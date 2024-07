La procura di Foggia indaga sulla natura delle fiamme

Mercoledì è scoppiato un incendio nel bosco di Baia San Felice a Vieste, in provincia di Foggia. I vigili del fuoco hanno evacuato 540 turisti ospiti di un resort lavorando con tre Canadair e due elicotteri per spegnere le fiamme che si sono propagate rapidamente. La Procura di Foggia ha aperto un’inchiesta per indagare sulle cause dell’incendio

