Foto di archivio

Ancora da accertare le cause. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri della stazione di Torre del Greco

I carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti in Via Litoranea, al Lido La Perla, dove un 16enne sarebbe annegato in mare per cause ancora da accertare. Il 118 è intervenuto per accertare il decesso e le indagini sono in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata