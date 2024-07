L'avvocato Antonio Nebuloso prima della sentenza: "Valutiamo azione risarcitoria in sede civile”

“Stiamo valutando di fare azione risarcitoria dal punto di vista civilistico nei confronti della mamma, ma solo come aspetto secondario perchè oggi non è importante. Oggi ci sarà la lettura del dispositivo e mi aspetto l’accoglimento del pubblico ministero che ha chiesto la condanna a venti anni già considerato lo sconto di pena (ne aveva chiesti 30). Questo significherebbe il riconoscimento della premeditazione, a fronte della morte di una ragazza qualunque tipo di vertenza è una effimera soddisfazione. Una forma di risarcimento nei confronti di questi genitori che hanno perso una figlia”. Lo ha detto il legale del padre di Michelle Causo, l’avvocato Antonio Nebuloso, la 17enne uccisa a coltellate il 28 giugno 2023 nell’abitazione di un coetaneo nel quartiere Primavalle a Roma, prima di entrare in Tribunale in attesa della sentenza del processo per la morte della ragazza.

