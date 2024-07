Il racconto con un video sul suo profilo Instagram

A Torino l’artista di strada Clown Idà, di origini capoverdiane, denuncia di essere stato vittima di un’aggressione a sfondo razzista fuori da un locale. È lo stesso artista a raccontare l’accaduto con un video sul suo profilo Instagram, narrando di essere stato insultato e picchiato da due persone all’uscita da una serata. Mostrandosi in video con un occhio gonfio e un vistoso collare, afferma di essere poi dovuto andare in pronto soccorso, dove ha ricevuto sette giorni di prognosi. “Dopo che stavo finendo una serata, esco dal locale per tornare a casa e trovo due fuori che mi aspettano. Non li conoscevo, ma hanno iniziato a insultarmi e a usare insulti razzisti contro di me, fino ad arrivare ad aggredirmi. Mi hanno aggredito in due e sono finito in pronto soccorso, ma sto bene nonostante una settimana di prognosi e la testa che mi scoppia, perché mi hanno dato sicuramente dei pugni in testa“, spiega. “In undici anni qua non ho mai sofferto queste cose. La gente che c’era mi ha detto chiaramente che si trattava di una questione di razzismo: ‘Che c*** fai in Italia? Venite in Italia, pensate di comandare. Tornate nel vostro Paese’. Questa è la direzione che sta prendendo il Paese, sono molto dispiaciuto per questa cosa qua”, conclude.

