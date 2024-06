L'agente dei vip se l'è cavata riportando ferite non gravi

Brutto incidente per Lucio Presta. L’agente dei vip finito sotto il suo trattore ha rischiato di essere schiacciato dopo che il mezzo si è ribaltato. Presta è stato operato, l’intervento è andato bene e ora per lui comincia la fisioterapia che nell’arco di due mesi lo rimetterà in sesto. Presta si è salvato per miracolo dall’incidente, se l’è cavata riportando ferite non gravi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata