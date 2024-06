Nel video diventato virale, un giovane passeggero che era diretto a Palma di Maiorca accetta tra l'entusiasmo delle altre persone a bordo

Sull’aereo ci sono troppi passeggeri, così la hostess è costretta a chiedere a una persona di scendere. E per farlo offre 250 euro e un viaggio gratis. E’ successo prima che partisse il volo Ryanair Bergamo-Palma di Maiorca del 12 giugno scorso e l’episodio è stato ripreso in un video finito su TikTok e diventato virale. La compagnia aveva venduto più biglietti di quanti ne erano realmente disponibili causando l’overbooking. Così gli assistenti di volo hanno fatto un’offerta ai passeggeri, nessuno dei quali voleva scendere: “Se c’è un volontario per abbandonare l’aereo, gli offriamo 250 euro e il prossimo volo gratis. Come avete capito siamo in overbooking”. Una proposta e 20 minuti di tempo per decidere. Alla fine ad accettare è stato un ragazzo, sceso dall’aereo tra gli applausi di tutti.

