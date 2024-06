La 36enne avrebbe accusato Patrick Lumumba di essere coinvolto nel delitto di Perugia

Amanda Knox è tornata in Italia: oggi è atteso il verdetto per l’ex studentessa americana accusata di calunnia a Firenze. Nelle immagini il suo arrivo in tribunale assieme ai suoi avvocati. La cittadina statunitense è a processo per le dichiarazioni contro Patrick Lumumba, risalenti a 16 anni fa. La donna, oggi 36enne, avrebbe accusato l’uomo di aver avuto un ruolo nell’omicidio di Meredith Kercher, la sua coinquilina inglese uccisa nel 2007 nella casa di Perugia che le due condividevano. La Knox, accusata del delitto, fu poi assolta dalle accuse insieme a Raffaele Sollecito e scagionata.

