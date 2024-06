Foto di archivio

Il 35enne è vicino al clan Abbinate di Napoli. E' stato fermato a Giugliano in Campania

Alessio Cuomo, 35enne vicino al clan Abbinate di Napoli, è stato arrestato. Era sfuggito a un blitz lo scorso novembre ma nella notte il nucleo investigativo del comando provinciale partenopeo, con il contributo del nucleo operativo della compagnia Stella, lo ha fermato a Giugliano in Campania.

Il 35enne si spostava continuamente ma le ininterrotte ore di indagini hanno permesso di stringere il cerchio in alcuni appartamenti di una strada chiusa nella cittadina a nord di Napoli. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nello stabile il latitante – in casa i genitori, la moglie e i figli – non ha opposto resistenza. Cuomo sarà trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il clan Abbinate è attivo nel quartiere Scampia e, in particolare, nelle ‘roccaforti’ del rione Monterosa, Ises e zona della cosiddetta ’33’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata