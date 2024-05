La presidente della Crui: "Anche nei momenti difficili ha dato ironia e serenità"

“Una grande tristezza. Oggi è un giorno davvero triste e sono davvero molto vicina a tutte le studentesse e gli studenti della Cattolica e i docenti al personale tecnico amministrativo e come ho detto, davvero perdiamo un collega di un’intelligenza raffinata, ironico, che soprattutto nei momenti difficili come quello della pandemia ha dato un apporto anche di ironia e serenità”. Così la rettrice dell’Università Bicocca e presidente del Crui, Giovanna Iannantuoni, uscendo dalla camera ardente del Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, allestita nella cappella dell’Ateneo. “Quando una persona è dotata di ironia, uno non pensa che possa anche avere dentro un mondo complesso e pesante, perché l’ironia spesso è un’arma che ci protegge dalle difficoltà o dalle tragedie che ci circondano”, ha proseguito.

