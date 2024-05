Il deputato ha risposto a un passante durante il blitz degli attivisti

I ragazzi di Ultima generazione sono andati nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa per chiedere un incontro. Al presidio si è presentato Giovanni Donzelli, con il quale è iniziato un accesso confronto in strada. Durante il dibattito improvvisato con i ragazzi, che esponevano cartelloni e facevano domande al parlamentare, un uomo, infastidito dalla protesta, si è avvicinato gridando: “A Donze’ hanno sempre detto che sei fascista forse è meglio che cominci a farlo”. Donzelli, sentita l’esortazione, ha subito replicato: “Non ho mai detto di essere fascista“

