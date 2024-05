Così il rapper al Salone del libro di Torino: "Stampa italiana riveda le proprie priorità"

“Da un lato abbiamo dei ragazzi che hanno delle priorità rispetto a degli avvenimenti, dall’altro c’è la stampa che si occupa fondamentalmente di notizie inutili, tipo le c…ate che fa Fedez di notte. E non avete capito che a loro non gliene frega un cazzo”. Lo ha detto Fedez nel corso di un incontro al Salone del libro di Torino con David Lazzari, presidente nazionale dell’Ordine degli psicologi, in riferimento al pestaggio del trainer Cristiano Iovino. “Sarebbe il caso che la stampa italiana iniziasse a rivalutare le proprie priorità e non giocasse a fare l’influencer”, ha aggiunto il rapper – a cui era stata rivolta dalla platea una domanda sulla differenza di trattamento tra i profughi ucraini e quelli palestinesi – ricevendo un applauso dal pubblico presente all’Auditorium del Lingotto.

