Si tratta del 23enne Sebastian Ionut Gutuman

Arrestato a Pamplona, in Spagna, il 23enne Sebastian Ionut Gutuman. Il giovane era sfuggito lo scorso 29 febbraio all’operazione ‘Perseverant’, la retata condotta dai carabinieri di Reggio Calabria che aveva fatto luce sui flussi di droga fra i giovani della Piana di Gioia Tauro. Convinto di essere ormai fuori dal raggio di azione dei militari dell’Arma, il ragazzo e la sua famiglia conducevano a Pamplona una vita normale, in totale anonimato. I carabinieri però riusciti a bucare il circuito di telefoni ‘citofoni’ utilizzato dal Gutuman fino a quando la madre del ragazzo, parlando con un parente, ha rivelato di aver lasciato l’Italia e di essere in Spagna.

