Immagini di repertorio

Il Soccorso Alpino giunto sul posto ha constatato il decesso

Uno scialpinista è morto mentre era impegnato sulla Tete de Paramont, in località La Salle, in Valle d’Aosta. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto nel pomeriggio di oggi in seguito alla segnalazione di mancato rientro dell’uomo. Il sorvolo in elicottero ha consentito l’avvistamento dello scialpinista alla base della parete Nord. Il medico dell’equipaggio giunto sul posto ha constatato il decesso. La salma è a disposizione del Sagf per le operazioni di Polizia giudiziaria.

